Sindacati soddisfatti andamento Electrolux Professional

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm hanno espresso "soddisfazione" per i "risultati positivi dell'accordo del 2021, nonostante la criticità del ricorso alla CIGO" di, realtà "fortemente radicata in Italia". E per il futuro evidenziano "l'esigenza di rafforzamento del sistema partecipativo, affinchéaspiri a essere una eccellenza non solo industriale ma anche di relazioni sindacali". Fim, Fiom e Uilm hanno fatto riferimento alla "annuale informatica" di, a Vallenoncello (Pordenone) dove sono occupati 997 dipendenti su circa 4.800 occupati nel mondo. E' emerso che "la redditività è in moderata ma costante crescita" e che "proseguono le acquisizioni da ultimo con la giapponese Tosei e la francese Adventys specializzata nella cottura a induzione, comparto di crescente importanza".