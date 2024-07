Scivola nel dirupo Escursionista in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Paura ieri mattina sul Monte Cimone, a Sestola. Un anziano, impegnato in una escursione insieme alla moglie e ad una amica, per cause in corso di accertamento è precipitato per sessanta, settanta metri dal sentiero 449 che da Pian Cavallaro arriva alla vetta del Monte Cimone. Attivati dal 118, sono subito arrivati gli esperti del soccorso alpino terrestre insieme all’elicottero di Pavullo. Il grave incidente si è verificato ieri, intorno a mezzogiorno. Il ferito è stato individuato poco dopo e una volta raggiunto e stabilizzato dagli esperti e dai medici, è stato recuperato insieme alla squadra territoriale e portato al Maggiore di Bologna con l’elicottero in codice di massimatà. Il ferito ha riportato infatti nella caduta diversi traumi: si tratta di un signore residente a Pescia di 80 anni ora ricoverato incritiche nel nosocomio modenese.