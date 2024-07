Qui Monza Test con l’Alcione Attesa Szczesny Spunta De Sciglio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Biancorossi di nuovo in campo, dopo lo 0-1 contro il Palermo, oggi a Temù: alle 16, infatti, è in programma l’amichevole conMilano, squadra neopromossa in Serie C. Nel frattempo, sul mercato, si attende la risposta di(nella foto), in uscita dalla Juventus, non convocato per il ritiro in Germania, seguito anche dall’Al-Ittihad. Sempre dai bianconeri, peraltro, potrebbe arrivare Mattia De, fuori dai piani di Motta. Sempre nell’aria, poi, i possibili ritorni di giocatori che hanno fatto bene in Brianza. Stefano Sensi, svincolatosi dall’Inter, ha rifiutato una proposta del Como. Daniel Maldini invece, rientrato in rossonero dopo gli ultimi mesi in biancorosso, potrebbe lasciare di nuovo la squadra di Fonseca. L.M.