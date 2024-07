Promozione Biagio Nazzaro Chiaravalle ufficiale l’arrivo di Edoardo Nazzarelli

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il classe 2002 viene da 4 stagioni alla Jesina: ritrova mister Bedetti, che lo aveva allenato nella Juniores Nazionale leoncella. “Mi ha convinto il progetto: mi aspetto una stagione positiva a, 24 luglio 2024 –è un nuovo giocatore della. Come anticipato dalla nostra redazione (leggi qui), infatti, l’attaccante, trequartista o esterno d’attacco, proveniente da 4 stagioni nella Jesina tra Juniores Nazionale ed Eccellenza, farà parte della formazione che parteciperà al campionato di2024-2025. Un colpo di assoluto valore per la categoria,visto il suo curriculum e le sue caratteristiche tecniche. “Ho scelto la– spiega– perché mi ha convinto il progetto e perché ho fiducia in mister Bedetti, che mi ha allenato in passato. Mi aspetto solo cose positive in rossoblù”.