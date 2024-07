Praga insolita | 7 cose da fare fuori dai circuiti del turismo di massa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Con la sua grazia gotica e l’architettura rinascimentale, i suoi numerosi musei e le chiese e i ponti in stile barocco,è una città dal fascino unico, che stupisce sempre. Soprannominata “la città delle cento torri”, patrimonio dell’UNESCO, è nota per la stupenda piazza della Città Vecchia (Staré M?sto) con il celebre Orologio astronomico, e il Ponte Carlo che la collega a Malá Strana, quartiere sulla riva opposta del fiume Moldava. Gettonatissima, è bazzicata ogni anno da migliaia di visitatori che invadono le strade principali. Ma per chi vuol usciredaipiù conosciuti, alla ricerca di angoli di bellezza straordinari, tante sono soluzioni interessanti e imprevedibili, lontano dalla ressa. Qui vi diamo qualche suggerimento per vivere la cittàal meglio. A Karlin, tra gallerie d’arte, wine bar e nuovi ristorantiDa zona industriale a quartiere trendy.