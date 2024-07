Pomigliano d’Arco | il Tar boccia l’istanza di sospensione degli ambientalisti via libera al biogassificatore

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 24 luglio 2024)– Il Tar Campania ha respintocautelare didei lavori dell’impiantoin costruzione a(Napoli), richiesta nel 2022 dal comitato “Laudato Si di” presieduta da don Giuseppe Gambardella. Ne dà notizia il Comune di. «Il Tar – spiega il Sindaco di, Raffaele Russo – ha respinto con giusta causacautelare che chiedeva lacautelare dei lavori dell’impianto di biocompostaggio, anche perché questo impianto non solo non rappresenta un pericolo per la salute dei cittadini, ma addirittura con la sua entrata in funzione porterà una ulteriore notevole riduzione dei costi del servizio di raccolta rifiuti per la collettività. Pertanto, con grande soddisfazione, si continua a procedere verso il completamento dei lavori».