Parigi 2024 calcio femminile la Nuova Zelanda denuncia | Il Canada ci spia con un drone

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il torneo didelle Olimpiadi dinon è ancora iniziato, ma ci sono già le prime polemiche. Laha infatti presentato un reclamo al Cio dopo che unha sorvolato la sessione di allenamento della squadra a St. Etienne lo scorso lunedì 22 luglio. A pilotarlo era proprio un membro dello staff della nazionale del, avversaria nel match inaugurale di giovedì 25 luglio. “I membri di supporto della squadra hanno immediatamente segnalato l’incidente alla polizia, portando all’arresto dell’operatore del, che è stato identificato come membro dello staff di supporto della più ampia squadradicanadese” si legge in una nota del Comitato Olimpico neozelandese. Non è tardata ad arrivare la replica del, che si è scusato: “Il Comitato Olimpico Canadese è a favore del fair-play, siamo scioccati e delusi.