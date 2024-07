Nuovo stabilimento in Serbia | la prima pietra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ariston Group ha celebrato l’inizio dei lavori per la costruzione di unsito produttivo a Nis, inche produrrà accessori per sistemi di riscaldamento e boiler. L’investimento è nel solco dell’impegno del gruppo verso le tecnologie rinnovabili e ad alta efficienza, e ne rafforza l’infrastruttura industriale in Europa, dove Italia e Germania si confermano i principali poli produttivi. Ariston Group è presente indal 2019, con unoa Svilajnac. Ilsito produttivo si estenderà su una superficie totale di 150.000 metri quadrati, di cui circa 30.000 coperti, e implementerà il World Class Manufacturing, una metodologia di gestione della produzione. L’inizio della produzione è previsto per la fine del 2025.