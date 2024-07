Nonna con nipotini esce di strada e cade nel fiume | sono gravi il video shock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un drammatico incidente si è verificato oggi a Mezzanego, in provincia di Genova, quando una Fiat Panda, guidata da una donna, è uscita di, ha sfondato un muretto e poi è precipitata in un torrente sottostante. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 sulla provinciale 42, nei pressi del ponte di Cichero, nell’entroterra di Chiavari. A bordo dell’auto c’erano la donna, che è ladei due bambini, e i suoi due, entrambi sotto i dieci anni. Tutti e trerimasti gravemente feriti. I due bambini, in condizioni critiche,stati trasportati d’urgenza in elicottero al Gaslini di Genova, mentre laè stata ricoverata all’ospedale San Martino. Autoda un ponte in Val Cichero e finisce nel torrente Cicana, soccorse dai #vigilidelfuoco tre persone ferite a bordo del veicolo, una donna e due bambini.