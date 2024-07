Minacciano di morte un’anziana disabile e cercano di sfondarle la porta di casa per prenderle il denaro | arrestati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Milano, 24 luglio 2024 – Ti ammazzo, vecchia di m Dacci i soldi!". Urla accompagnate da calci e pugni allafin quasi a sfondarla e rompendo i vetri. La vittima, un'anziana di 89 anni, ipovedente, era terrorizzata. La scena di martedì mattina sul pianerottolo di una palazzina Aler di via Don Primo Mazzolari, zona Barona, è andata avanti finché un vicino didella signora ha chiamato il 112 facendo intervenire la polizia. Alla fine le due persone che stavano minacciando la pensionata sono state arrestate per tentata estorsione in concorso: un uomo di 44 anni, italiano di origine egiziana, e la sua compagna italiana di 45, entrambi con precedenti, residenti nello stesso caseggiato. In base a quanto emerso, i due perseguitavano da più di un anno l'anziana con richieste incessanti di: la prima volta era successo a giugno del 2023.