Meteo mercoledì | ancora qualche isolato temporale in arrivo ma prevale la stabilità

(Di mercoledì 24 luglio 2024) SITUAZIONE. La pioggia e i temporali di questi ultimi giorni non hanno sortito se non localmente l’effetto sperato, il clima resta caldo sull’Italia e anche se non ci sono più quei valori africani, si soffre ugualmente soprattutto a causa dell’umidità che resta parecchio elevata. Nel corso dei prossimi giorni la nostra Penisola tornerà in condizioni anticicloniche ma saràlambita da un flusso di correnti nord occidentali che potranno stimolarentemente pomeridiano. Le temperature resteranno generalmente sopra media ma è attesa una diminuzione dell’afa. Vediamo allora come andrà.MERCOLEDI’. Sarà una giornata nel complesso stabile e abbastanza soleggiata. Unica insidiapomeridiano che si svilupperà sui settori prealpini nord orientali e lungo l’Appennino, in particolare quello meridionale.