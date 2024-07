Macedonia l’ambasciatore Silvestri incontra un membro del Governo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 luglio 2024)d’Italia indel Nord, Andrea, è stato ricevuto il 21 Luglio 2024 dal ministro dell’Istruzione e della Scienza, Vesna Janevska, con la quale si è congratulato per la nomina, sottolineando l’importanza del Sistema pubblico di Istruzione per la crescita del Paese. L’amb.ha espresso soddisfazione per il progresso segnato nell’insegnamento della lingua italiana nelle istituzioni scolastiche del Paese dove oltre 3000 studenti seguono i corsi di italiano in 47 scuole primarie e secondarie e in 5 Università, a testimonianza del grande interesse per l’italiano e per le opportunità che offre.