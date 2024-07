Lucy Lawless la leggendaria Xena sta per tornare nell' universo di Spartacus | ecco come

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L'attrice ha annunciato il suo ritornonarrativo dicon un nuovo e atteso progetto Il ritorno di Starz all'dicon House of Ashur pone una domanda: Cosa sarebbe successo se Ashur (Nick Tarabay) non fosse morto sul Vesuvio alla fine di: Vengeance e avesse invece ricevuto il Ludus di Batiato in cambio del suo aiuto per uccideree porre fine alla ribellione degli schiavi? La risposta arriverà nel primo episodio grazie all'ape regina Lucretia, il cui ritorno sarà sancito dall'attricein un ruolo di guest-star in grado di "elevare" tutto ciò che la circonda. La sua apparizione sarà determinante per la creazione di una linea temporale alternativa. Oltre