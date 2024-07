L’opposizione non ci sta | Tradite le promesse fatte agli elettori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "E’ apparso a molti quale un tentativo di indorare la pillola ciò che la giunta Torelli ha tentato di fare durante il consiglio comunale di lunedì per giustificare l’aumento di tasse imposto ai montecchiesi, a poco più di un mese dal voto". A dirlo è Filippo Borghi, capogruppo della lista Viviamo Montecchio, che prosegue: "È doveroso ricordare che, non solo nella diretta del sindaco del 21 febbraio scorso, ma anche nel diffusissimo ’consuntivo per andare avanti’, distribuito casa per casa dalla lista sostenuta dal Pd in piena campagna elettorale, Torelli prometteva grandi investimenti senza aumentare Irpef e Imu. Oggi la realtà è ben diversa. La giunta Torelli ha operato in totale spregio alla, applicando un’aliquota unica definendola un male necessario, ma di lieve entità per allineare Montecchio ai paesi limitrofi.