L’Ispettore Coliandro Chicago Fire o Qualcosa di straordinario? La tv del 24 luglio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Per la prima serata in tv, mercoledì 24, su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Un amore in Cornovaglia”. In seguito alla morte della madre, la professoressa Joss sta attraversando una crisi creativa e, per cercare l’ispirazione perduta, decide di recarsi in Cornovaglia, dove si trova la fattoria che – un tempo era di proprietà della sua famiglia. La dimora è ora diventata un piccolo albergo gestito da Daniel e dalla madre. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Kabir Bedi”:indaga insieme a Jamila, una giovane e brillante agente dei servizi francesi, su Tarantola, un poliziotto apparentemente perfetto che, tramite il faccendiere “Don Lurio”, è il terminale di una banda di agenti corrotti. RaiTre alle 21.20 “Newsroom”.