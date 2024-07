L’acqua strategica | la Sicilia che diventa deserto soffre una sete collettiva

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024)è materia fondamentale per la vita delle persone. Inpassa da fondamentale a, come fosse una rete di alta tensione o un’impianto della Difesa, in questo caso difesa del suolo, del fondamentale comparto agroalimentare, primo forse in Europa per biodiversità, e della normale e civile vita dei cittadini, a rischio di razionamento del liquido vitale. La situazione idricana è, dopo anni di ignavia e carenza di investimenti, per la captazione o la distribuzione, al limite di una crisi esiziale. La Regioneha privatizzato la società di sovrambito,cque, di cui detiene ancora il 25%, ma senza nessuna azione di controllo o indirizzo. Sarebbe il caso di legiferare per porre questa partecipazione sotto egida di golden power, come lo Stato fa per il comparto della difesa o dell’energia.