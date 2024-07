Kenny Gabriel ha firmato | è un nuovo giocatore della Fortitudo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Bologna, 24 luglio 2024 - La tanto attesa firma diè arrivata. L’ala forte, 206 cm ex Brescia, è a tutti gli effetti un. La carriera diNato a Charlotte il 3 luglio 1989, il trentacinquenne americano vanta un curriculum che non ha bisogno di troppe presentazioni, con una costante presenza nei massimi campionati europei e diverse partecipazioni ad Eurolega ed EuroCup. Scuole superiori alla United Faith Christian Academy e con i ‘Dragons’ del Paris Junior College, poi un triennio fino al 2012 negli Auburn Tigers. La carriera professionistica diinizia in Israele con il Maccabi Ashdod, poi diviso tra Cipro e Nuova Zelanda, e poi nell’estate 2013 ai Rethymno Cretan Kings.