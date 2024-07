Jarno Widar lancia la sfida a Tadej Pogacar | Voglio batterlo e diventare il migliore al mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024), Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, ma non solo. Un nuovo corridore è pronto ad affacciarsi neldei grandi giri e non con ambizioni da poco:, dominatore tra gli under 23 in questa stagione a soli diciotto anni, con i trionfi tra Giro Next Gen, Giro della Valle d’Aosta e Alpes Isère Tour, nel 2026 passerà professionista (sempre se non anticiperà i tempi) e lancerà laai big. A dichiararlo proprio il belga a DirectVelo: “Il mio obiettivo principale èil miglior corridore delè attualmente il miglior corridore del. Ebbene, l’obiettivo finale è battere. Nonessere un professionista che lavorerà per gli altri e che al traguardo darà il cinque per sentirsi dire ‘Grazie per il lavoro nella prima parte di gara amico, è stato bello’. Non mi fa sognare.solo vincere le corse, il più possibile.