Il vero colpo della Dea? El Bilal Touré

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’Atalanta sta scoprendo El, a tutti gli effetti quasi un nuovo acquisto per i nerazzurri, considerando che nella scorsa stagione il maliano da febbraio in poi ha giocato appena 478 minuti (l’equivalente di cinque gare con i recuperi compresi) distribuiti in 17 spezzoni, segnando 3 gol. Classe 2001, cresciuto nei francesi dello Stade Reims (la stampa francese lo definiva il nuovo Drogba), esploso nel 2022-23 nella Liga con l’Almeria, un anno faarrivava a Bergamo con enormi aspettative, preceduto dall’eco dei 28 milioni investiti dalla dirigenza bergamasca per averlo, diventando il più oneroso acquisto nella storia atalantina. Nemmeno il tempo di arrivare e subito nella prima amichevole, il 12 agosto contro la Juventus, il grave infortunio al retto femorale che lo ha tolto di scena per sette mesi.