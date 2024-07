Il sit in per l’acqua pubblica Parcaroli rassicura | No ai privati due sindaci su tre sono con me

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Da due anni dico che la gestione deldeve rimanere". È quanto ha ribadito Sandronella sala consiliare della Provincia che ha ospitato i partecipanti al sit in promosso da Massimiliano Fraticelli di Azione, il cui obiettivo è sollecitare una soluzione per uscire dallo stallo che sta bloccando l’individuazione del nuovo gestore. "in attesa – ha aggiunto – di conoscere il parere di avvocati e commercialisti per risolvere alcune criticità e per salvaguardare le aspettative dei Comuni e delle rispettive aziende municipalizzate. Il 64% dell’assemblea deiè d’accordo con la soluzione elaborata dal mio gruppo". All’incontro è stato evidenziato un aspetto da Franco Capponi, sindaco di Treia. "Ritengo più utile la soluzione proposta da, mentre considero impraticabile quella di FdI.