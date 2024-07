Il lieve Iperrealismo grafico di Cécile Batillat quando l’anima si mostra nella sua essenza e poi danza con le parole

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Per alcuni creativi l’arte figurativa non è sufficiente a raccontare l’esatta pienezza delle sensazioni e delle emozioni percepite nell’atto esecutivo di un’opera pertanto attingono ad antiche tradizioni di culture lontane per scoprire un modo più completo di esprimersi, quello di coniugare figurazione al mondo delleche da un lato approfondiscono il senso del visibile, e dall’altro danno all’osservatore un punto di vista diverso da quello ricevibile solo attraverso lo sguardo.