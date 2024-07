Gruppo Kering vendite ancora in calo Male il marchio Gucci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Parigi, 24 luglio 2024 – I conti del, che fa capo al presidente e Ceo Francois-Henri Pinault, sonouna volta in, e non di poco. Il colpo d’ali della ripresa delledei suoi marchi del lusso e superlussonon arriva e non resta che pazientareun po’. Una guerra di nervi anche per i mercati che “leggono” la crisi di un mondo dorato e sfavillante che non c’è più e che fatica a ritrovare l’ottimismo pre-Covid. Prosegue con i conti dila settimana delle semestrali delle aziende e gruppi del lusso. Martedì la corsa un po’ in frenata anche quella e quindi la delusione legata a Lvmh, leader mondiale nel settore: i ricavi sono calati dell’1% a 47,1 miliardi, l’utile operativo è sceso del 14% ed entrambi i dati sono stati inferiori alle attese degli analisti.