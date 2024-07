Formula 1 – Norris favorito ma Verstappen a Spa punta Clarke e Senna Leclerc sogna il 2019 | il trionfo di Charles in Belgio a 20 su Sisal it

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) (Adnkronos) - Roma, 24 luglio 2024 – Tre successi in fila, su uno dei circuiti più famosi del mondo, che hanno portato poi, a fine anno, altrettanti titoli mondiali in1. Stavolta però Max, che va all'attacco di Jime Ayrtonunici ad aver vinto per quattro volte di seguito il Gran Premio del, arriva a Spa con un carico di tensione enorme. Ma soprattutto, con la consapevolezza, di non partiresu un tracciato a lui caro. Nessuna vittoria nelle tre gare più recenti e un'aria, all'interno della Red Bull, che si taglia a fette.però, prima della pausa estiva, è pronto a far ricredere tutti e, secondo gli esperti, il suo successo si gioca a 2,50. Un ruolo inedito per lui che, soprattutto negli ultimi due anni, ha praticamente annichilito tutti gli avversari.