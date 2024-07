Fiesole va in scena ‘Il vecchio e il mare’ di Hemingway

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Firenze, 24 luglio 2024 - Le serate di giovedì 25 luglio e, a seguire, di martedì 30 luglio, chiuderanno gli appuntamenti con il teatro classico previsti nel cartellone della 77esima edizione dell’Estate Fiesolana , prodotti dal Teatro Pubblico Ligure. Ma dal 31 agosto altri eventi di prosa si terranno sempre al Teatro Romano. La grande letteratura di mare in un viaggio a tappe, come scali di una rotta attraverso gli oceani. Marinai, naufraghi, esploratori attratti dal folle volo come acrobati di uno spettacolo che ha come teatro il mare, come chapiteau il firmamento. Il progetto dà voce ai protagonisti, in un racconto orale di avventure antiche quanto l’uomo. Il 25 luglio Roberto Alighieri porta in‘Ile ildall’omonimo romanzo di Ernest