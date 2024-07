Festival dell’Appennino a Pescara del Tronto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sabato c’è il tredicesimo appuntamento del. Il ritrovo è alle 15.45 presso le Sae didi Arquata davanti al Bar Sibilla, con partenza alle 16 per l’escursione anello Spelonga, escursionistico per tutti, lungo 8,36 km, con un dislivello di 463 mt e un tempo di percorrenza di circa 3 ore. Alle 19 rientro dall’escursione ’Colloqui sulla rigenerazione e il neo popolamento del cratere’ in collaborazione con la Fondazione Symbola, interverranno il segretario generale di Symbola Fabio Renzi e il Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli. Alle ore 21.15 spettacolo di Alexandra Filotei ’9 ore sotto casa’, un monologo che racconta una storia di rinascita in uno dei paesi centro del sisma del 24 agosto 2016. "Uno spettacolo su una grande rinascita, è arrivato il momento di andare avanti.