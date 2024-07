Deadpool & Wolverine la recensione | un debutto nell’Universo Marvel sanguinoso violento e scorretto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 luglio 2024)arriva ufficialmente nell'MCU accompagnato dain un film che non tradisce lo spirito dissacrante dell'antieroe interpretato da Ryan Reynolds. In sala dal 24 luglio.non è Captain America, non è Thor, non è l'eroe tutto d'un pezzo a cui affidarsi. Non è nemmeno Iron Man, il cui eroismo è accompagnato da un alone di ironia che ne mitiga la portata e lo avvicina allo spettatore.è sopra le righe,, irrequieto, dissacrante. Eppure, gli si è affidata molta responsabilità in un momento delicato dell'Universo della Casa delle idee: prima di tutto è l'unico titolo deiStudios in uscita nel 2024, e quindi ha l'onore ed onere di tener alta la bandiera dell'MCU per l'anno corrente; in secondo luogo spetta a lui,