Cibi | i migliori per preparare la pelle al sole

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La preparazione dellaalè un aspetto di massima importanza sia per la salute, sia per la bellezza. Esporsi alestivo senza fare attenzione alla protezione e senza aver adeguatamente preparato l’epidermide comporta diversi rischi, dall’accelerazione del fotoinvecchiamento – i raggi UV, infatti, degradano le fibre di collagene e quelle di elastina – fino all’insorgenza di tumori.: iperlaal– Cityrumors.itLe scelte a tavola rappresentano un punto di riferimento molto utile per prevenire questi problemi. Premettendo l’importanza di rivolgersi a un dietista per stilare un piano alimentare personalizzato, ricordiamo l’esistenza di alcuni consigli validi in generale per tutti.