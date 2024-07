CdS – giocherà ancora in Prima Categoria

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Highlander più che Profeta: Hernanes non ha nessuna intenzione di ritirarsi, di smettere di divertire e divertirsi. L'ex centrocampista di Lazio, Inter e Juve continuerà a giocare incon la maglia dei piemontesi del Sale. A 39 anni la passione prevale sulla fatica: Hernanes non molla. Avanti tutta. Ufficiale il rinnovo del contratto con la formazione dilettantistica. Hernanes, ufficiale il rinnovo con il Sale Il Sale ha annunciato con fierezza la permanenza di Hernanes: "L'A.S.D. Sale è orgogliosa e felice di comunicare che Hernanes rinnova econ noi anche per la prossima stagione". Lo scorso 15 ottobre l'esordio con gol del fuoriclasse brasiliano che viveil calcio con l'entusiasmo di un ragazzino.