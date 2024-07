Botte e insulti ai bambini indagate maestre di un asilo nido nel Milanese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Milano, 24 luglio 2024 – Le educatrici"urlavano a breve distanza dal viso dei, a scopo punitivo, usando toni aggressivi ed espressioni scurrili, li strattonavano e tiravano loro le orecchie, facendoli sedere con forza sulla sedia o sul seggiolone". Li costringevano inoltre a stare al buio, "lasciandoli chiusi in bagno da soli quando non riuscivano a dormire, li mettevano nella culla e li chiudevano da soli in una stanza quando piangevano e non li cambiavano quando era necessario". Episodi che sarebbero avvenuti in unprivato nel, al centro di un'inchiesta dei carabinieri, coordinata dalla Procura di Milano, che ha portato alla misura degli arresti domiciliari nei confronti della titolare della struttura e di due sue collaboratrici.