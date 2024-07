7 gialli da leggere in vacanza per un’estate da brivido davvero

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Immaginiamoci rilassati, magari sotto un ombrellone con il rumore del mare (o del lago) a farci da colonna sonora. Oppure in montagna a godere dell’aria fresca e salubre, tra paesaggi mozzafiato. O ancora a casa, magari stanchi perché ci sembra che le ferie non arrivino mai. In ognuna di queste situazioni aggiungeteci un buon libro a farvi compagnia, magari una lettura ricca di misteri, azioni e con quella giusta dose dicapace di tenere alta l’attenzione.di letture, di libriin tutte le loro declinazioni, per immergersi in storie di crimini, psicologiche, appassionanti e capaci di tenere con il fiato sospeso. Sette libriin tutte le sfumature del genere, per rendere la nostra estateall’insegna dei misteri e delle letture indimenticabili.