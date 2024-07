Virtus Academy Benevento sannite ammesse in serie A2 | incognita palasport

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl basket femminile beneventano torna a calcare i prestigiosi parquet dellaA. Questo per merito della società, che è stata ammessa a partecipare al prossimo campionato diA2. L’ufficialità si è avuta dopo le decisioni prese nel consiglio federale della FIP del 17 luglio, che ha ammesso il sodalizio della presidente Luisa Musco e della vice presidente Francesca Chianello, al torneo diA2. Si tratta di un campionato nazionale che vedrà protagoniste 28 squadra, suddivise in due gironi da 14 e senza vincoli geografici. L’ammissione allaA2 dellaha accelerato il lavoro di costruzione del roster per affrontare un campionato così impegnativo.