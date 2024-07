Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2024)23 LUGLIOORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZECODE PER UN INCIDENTE NEL QUALE SONO RIMASTE COINVOLTE 3 AUTO, SIAMO TRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONESUD DOVE UN AUTO IN PANNE È LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA SITUAZIONE ANALOGA, TRAFFICO RALLENTATO IN INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO: RICORDIAMO CHE DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ LA LINEA A DELLA METROPOLITANA EFFETTUA L’ULTIMA CORSA ALLE ORE 21.00 PER CONSENTIRE I LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI, IL SERVIZIO PROSEGUE CON BUS SOSTITUTIVI.