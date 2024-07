Strage di Cutro chi sono i sei ufficiali indagati Smontato il teorema della sinistra contro Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Quattro finanzieri e due appartenenti al Corpo delle Capitanerie di portogliper i ritardi nei soccorsi al caicco Summer Love il cui naufragio a Steccato diil 26 febbraio 2023 ha causato la morte di 98 persone tra cui 35 bambini e un numero imprecisato di dispersi. L'accusa, dunque, smonta la teoria delle opposizioni di un "ordine di non intervenire" partito dall'alto, tra Palazzo Chigi e Viminale. Una polemica politica che infuriò in quei drammatici giorni: lasi poteva invitare, ma non fu frutto di una scelta politica bensì di problemi organizzativi e pratici e di comportamenti individuali errati.