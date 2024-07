Shock anafilattico fatale Il paese piange il 22enne | Mario un raggio di luce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) "Ho i pensieri attanagliati dal tuo sorriso. Avrei voluto dirti quanto ti stimavo. Ma sono sicura che tu, adesso lo sai. Non sarai mai dimenticato. Che la terra ti sia lieve. Un’amica". Sono le parole che si leggono nel bigliettino che accompagna un mazzo di fiori lasciato davanti alla vetrina del negozio di San Giovanni in Persiceto, in via Saati, doveDi Donato lavorava come barbiere. Si tratta delche, sabato sera, si è sentito male, a causa di uno. Caduto a terra in strada svenuto nei pressi del negozio ‘Il barbiere di quartiere’, vicino a Porta Garibaldi, dove lavorava come dipendente. Immediati i soccorsi e poi il giovane era stato portato d’urgenza all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove è morto domenica pomeriggio. Grande dolore a San Giovanni in Persiceto per l’improvvisa morte del ragazzo.