Scoperti a Irrigare una Piantagione di Marijuana | Due Giovani agli Arresti Domiciliari

(Di martedì 23 luglio 2024) Pescara - Due trentenni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Nella notte di sabato 20 luglio, durante un'operazione contro lo spaccio di droga, i militari hanno sorpreso i due uomini mentre irrigavano unadi. L'Operazione I carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio volto a contrastare il traffico di stupefacenti, hanno individuato i due trentenni mentre curavano una coltivazione dinascosta nella zona rurale di San Valentino in Abruzzo Citeriore. La scoperta è avvenuta grazie a un'intensa attività di sorveglianza e indagini preliminari che avevano portato a sospettare attività illecite nella zona. Le Perquisizioni A seguito dell'arresto in flagranza di reato, sono state effettuate perquisizioninelle abitazioni dei due indagati.