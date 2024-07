San Pio il 29 luglio Open Day Dermatologia | come prenotarsi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn linea con la campagna di sensibilizzazione del Ministero della Salute “Proteggi la tua Pelle“, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Pio di Benevento ha organizzato un “Day” per promuovere una campagna di informazione ed educare alla prevenzione indirizzando la popolazione a comportamenti responsabili per migliorare la salute dermatologica di tutti. L’obiettivo è quello di alzare il livello di guardia e diffondere suggerimenti utili per un’adeguata protezione dal sole, in modo da prevenire i tumori cutanei ed i melanomi. Sarà possibile effettuare visite mediche gratuite e valutazione nei per la prevenzione del Melanoma, presso gli ambulatori della UOC diubicati al primo piano del Padiglione “Rummo” dalle 11.00 alle 13.00 del 29