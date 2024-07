Roma passi in avanti per lo stadio a Pietralata | domani incontro Friedkin-Gualtieri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024)inper il nuovodella. Aspettando la presentazione del progetto definitivo,alle 12:00 il vicepresidente Ryane il Ceo Lina Souloukou incontreranno il Sindaco Robertoper discutere dell’avanzamento dell’iter. Durante la riunione – fa sapere il club giallorosso – verranno affrontati temi fondamentali, tra cui lo stato di avanzamento dei lavori, il supporto richiesto al Comune per l’accesso alle aree necessarie e la definizione del calendario degli eventi imminenti. Inoltre, lapresenterà il design e il video del nuovo. Il 3 ottobre 2022 la società giallorossa presentò aCapitale uno studio di fattibilità per la realizzazione e gestione in Project Financing di un nuovodi calcio in zona. Il progetto prevede un impianto con una capienza complessiva di 55.000 posti estendibile a 62.000.