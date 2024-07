Roma Devo festeggiare con i colleghi del Commissariato | finto agente truffa pizzaiolo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 luglio 2024) Finge di essere un poliziotto, ordina la pizza in un esercizio commerciale e si allontana senza pagare con la scusa di aver dimenticato il portafogli in macchina. L’uomo, un senza fissa dimora di 57enne anni è stato denunciato in stato di libertà, in quanto ritenuto l’autore di unadel cosiddettoappartenente alle forze dell’ordine.un– foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)È stato il proprietario della pizzeria, situata in via Circonvallazione Ostiense, a denunciare l’accaduto in Polizia e in breve gli investigatori sono risaliti a un 57enne. Quest’ultimo sarebbe una loro vecchia conoscenza per reati simili a quello commesso ai danni del negoziante e cioè perpetrati sempre fingendo di essere un rappresentante delle forze dell’ordine.