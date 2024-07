Pazza e corrotta Kamala Harris in campo? Travolta da Trump a tempo zero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) A tre mesi e mezzo dalle presidenziali americane, il Partito democratico riesce a convincere Joe Biden a cedere il passo ache, di colpo, passa dalla vicepresidenza alla corsa per la Casa Bianca. Mentre l'ex senatrice della California raccoglie i fondi per la campagna elettorale e si prepara alla sfida contro, il candidato dei Repubblicani sposta immediatamente il proprio mirino. Dopo aver attaccato per mesi Biden,ora punta dritto su. "Lacontinuerà a seguire il programma fallimentare di Biden: inflazione galoppante, un'invasione al confine Sud e il caos nelle nostre città", ha dichiarato l'ex presidente, che ha definito".