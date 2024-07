Partita infinita Figc-Lega A nessun accordo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024)traSerie A. Dopo due ore di confronto, ieri mattina non è stato trovatoalla luce dell’emendamento Mulé sulla nuova rimodulazione dei pesi della Serie A, sia in fase di percentuali elettorali sia in consiglio federale. Si andrà dunque a un’assemblea per riscrivere lo Statuto e ridisegnare gli assetti, quasi certo il rinvio del voto del 4 novembre. Era assente il ministro Abodi. "Sottoporrò al Consiglio federale, già fissato per lunedì 29 luglio, la possibilità di convocare un’assemblea per la modifica dello statuto", le parole del presidenteGravina. La strada del confronto assembleare, quindi, è ormai segnata e porta alla modifica dello statuto federale, unica soluzione per accontentare le richieste dellaSerie A. Gravina ha quindi proposto di discutere le modifiche con il consiglio del prossimo 29 luglio che sarà decisivo.