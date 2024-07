Olimpiadi Sinner ha la febbre | slitta la partenza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024) Jannikè costretto a rimandare i suoi piani di viaggio. Secondo quanto si apprende, il giovane tennista ha lae non partirà oggi per Parigi come inizialmente previsto. La notizia ha colto di sorpresa i fan e gli addetti ai lavori, che attendevano con trepidazione il suo arrivo nella capitale francese per le ultime fasi di preparazione alle. La speranza è che si tratti di un malessere passeggero, ma al momento viene considerato probabile che la suaper la Francia avvenga giovedì.Leggi anche: L’annuncio di: “Devo riposare”. E salta l’Atp di Bastad Un posticipo che potrebbe avere ripercussioni sui suoi allenamenti, visto che giovedì è anche il giorno in cui è programmato il sorteggio del tabellone del torneo di tennis.