Nuova attività eruttiva dell’Etna pioggia di cenere vulcanica sull’aeroporto di Catania | sospesi tutti i voli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) “Piove”e in numerosi altri centri abitati della provincia. Laha provocato una nubevisibile a chilometri di distanza che si estende dal cratere Voragine dove, dalla notte scorsa, sono presenti delle fontane di lava. E, a causa dellasulle piste,in arrivo e in partenza dall’aeroporto Fontanarossa disono stati. La Sac, società che gestisce l’aeroporto dicomunica che, a causa dell’e la contestuale emissione diin atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori B2 e B3 e, quindi, la sospensione diin arrivo e in partenza. Le operazioni riprenderanno ad avvenuta conclusione del fenomeno di ricadutae sua rimozione dalle infrastrutture di volo.