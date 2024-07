Nel futuro del Mercato Coperto il corridoio pedonale della movida

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Sarà una sorta di ““ di collegamentotra l’areastazione, l’ingresso alla Cavallerizza del Castello e il centro storico, in un contesto riqualificato. Questo ila brevissimo termine del, una delle zonema anche angolo tra i più suggestivizona a ridosso di piazza Ducale, che sarà ristrutturato come atto conclusivo del complesso progetto che si protrae da oltre cinque anni e riguarda il consolidamento del tratto interrato del Naviglio Sforzesco tra le Poste centrali e piazza Sant’Ambrogio. I cantieri apriranno nella seconda metà di ottobre e dureranno tre mesi per un costo di 300mila euro. La somma, che rientra tra le opere di compensazione concordate con gli operatori che hanno realizzato il polo commerciale di via El Alamein lungo la Statale 494, arriverà dunque dai privati.