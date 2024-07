Napoli Scampia | sorpreso con la droga arrestato pusher in trasferta

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 23 luglio 2024). L’uomo aveva in un borsello 49 grammi die denaro ritenuto provento illecito. Nella tarda serata del 21 luglio, gli agenti del Commissariato, durante i servizi anti, hanno notato in via Arcangenlo Ghisleri un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa da un borsello che aveva tra le mani, lo ha consegnato ad alcune persone in cambio di denaro. Gli acquirenti si sono poi allontanati. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il prevenuto rinvenendo, all’interno del borsello, 22 involucri di cocaina del peso di circa 19 grammi, 30 involucri di eroina del peso complessivo di circa 30 grammi e 727 euro, suddivisi in banconote di vario taglio e chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata.