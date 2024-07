Morto il pallavolista Danilo Cremona | aveva 32 anni era stato colpito da un malore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024) Dramma nel mondo dello sport:‘Corry’, il 32ennedi Merate (nel Lecchese) che eracolto da unsabato 20 luglio mentre era impegnato in un torneo di volley in Toscana, purtroppo non ce l’ha fatta. Ricoverato all’ospedale di Pisa, èin queste ore. Tantissimo il dolore dei famigliari, con gli amici che hanno ricordato sui social “le sue risate contagiose e il suo spirito indomabile”. Leggi anche: Milano, rapina a mano armata in ambulatorio medico: “Ripetevano ‘ti amamzzo’”il32“Ognuno di noi sta correndo lungo la strada della vita. A volte siamo veloci, a volte traballanti, e insieme a te, Corry, abbiamo condiviso alcune delle stagioni più belle e intense.