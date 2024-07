MARIANNA ALE’ su Unplugged Playlist

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Abbiamo realizzato un altro episodio che rappresenta un appuntamento speciale di “” dedicato al Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo, che è un contest musicale che si svolgerà a Pantelleria a fine luglio. E’ con noi una delle finaliste del concorso Voci dal Mediterraneo,Alè. Chi èAlè?Alè ha 14 anni e vive a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Canta da quando è piccolissima. Ma solo a 8 anni inizia a frequentare una scuola di canto. Inizia a studiare, a cantare per le prime volte in un palco e in live, e a registrare qualche video. Ha trovato nella scuola di canto, la The Vocal Music School di Massimo Galfano, dove si è sentita un’altra persona.