Lo sfogo di John Cordoba | Argentina fortunata con quel gol di Lautaro Martinez!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024), attaccante della Colombia, ha espresso la sua perdurante frustrazione per la mancata vittoria della Copa America, competizione sfumata a causa della finale persa contro l’a causa del gol di. LA RABBIA – La vittoria della Copa America, da parte dell’, è giunta grazie al gol nel finale di. L’andamento dell’incontro, che sembrava diretto verso i calci di rigore, non è andato giù al colombiano, che ha espresso a ESPN Colombia la sua frustrazione per l’esito del match: «Non siamo stati abbastanza fortunati. Loro hanno avuto fortuna, noi no. Penso che abbiamo giocato una partita decisamente migliore rispetto all’, ma loro sono stati fortunati. Hanno vinto il torneo, ma non dobbiamo avere rimpianti.