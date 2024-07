Le associazioni contro l’Aventino | Muoversi da soli non fa bene

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) A poche settimane dalla data di inizio dei saldi abbiamo chiesto ai rappresentanti di categoria com’è l’andamento dal loro osservatorio e se le recenti iniziative di alcuni comitati del centro per tornare ad animarlo, ad esempio MiglioraRE, stiano dando buoni frutti. Risponde Monica Soncini, presidente di Confcommercio Reggio: "Già vedo aumentare la percentuale dello sconto sulle vetrine. Spero che la stagione sia abbastanza coerente e promettente, per recuperare i mancati acquisti nella primavera, bersagliata da un tempo inclemente. Consistenti le compere nei settori moda e apparecchi elettronici e le buone occasioni spero non manchino di essere accolte dagli acquirenti. Spero aumenti sempre di più l’acquisto attraverso i negozi di prossimità, gli unici in grado di garantire l’approccio personale, il consiglio e la possibilità della sostituzione a breve.