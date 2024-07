La proposta dei gruppi consiliari | Sia intitolata a Sergio Sangiorgi la scuola primaria ‘Cappuccini’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024)Cappuccinial professor. Lo propone una mozione sottoscritta all’unanimità da tutti iche sarà votata giovedì in consiglio comunale. Insegnante, dirigente scolastico e scrittore, ma anche consigliere comunale e assessore (nella giunta De Brasi)è morto nell’agosto 2022, a 91 anni. "Il professor– ha detto il presidente del consiglio comunale, Roberto Visani – è stato un uomo che ha creduto nellacome luogo di educazione e di inclusione. Ha creduto anche nella cultura come opportunità per promuovere pensiero e socialità, vivendo inoltre la politica come servizio per una società migliore. Sonograto a tutti iper avere condiviso all’unanimità questa iniziativa che attesta la stima e l’affetto di tutta la Città di Imola per il professor".