La Paperdi Juvecaserta 2021 riparte dalla conferma di Mastroianni

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTra ritorni e nuovi arrivi in magliac’è anche una: ed è quella di Davide. Per la guardia casertana la prossima sarà la quinta stagione consecutiva nelle fila della prima squadra bianconera. Nato a Napoli il 12 settembre 2001, 185 cm., è cresciuto nel vivaio dellaseguendo le orme del padre Mauro e dello zio Sergio. Dopo una prima esperienza in serie C con il New Basket Caserta, è tornato nel club bianconero esordendo in Legadue nella stagione 2019/2020.